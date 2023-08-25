Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ağustos 2023 16:16
Merkezi atamadan sb ye geçiş var mı ?

KPSS-2023/1 Merkezi alım atamasında hizmetli olarak atandım. Kendi bölümüm olan paramedik bölümünden sağlık bakanlığının olası bir alımında atanırsam kendi bölümüm olan İlk ve acil yardım bölümüne geçebilir miyim ? Eğer geçiş varsa bu süreçte neler yapmam gerekiyor ? Zimmete düştükten sonra mı istifa etmem gerekiyor ?

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