Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Ağustos 2023 16:32
Kadınlarla kavga eden polisler

Yazık ettiler kendilerine. Bu kadar amatörce davranilmaz geri dönüşü çok ağır olur.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
25 Ağustos 2023 16:58
kim kavga etmiş
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