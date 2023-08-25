Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Ağustos 2023 16:50
ASKERLİK İÇİN İADE OLDUKTAN SONRA İHRAÇTA GEÇEN SÜRELER FİİLİ HİZMET OLARAK SAYILIYOR MU?
Arkadaşlar selamlar.Çalıştığım yerde veya herhangi bir tanıdığımdan bu bilgiye ulaşamadım.10 yıl dolmadan ihraç edildim.Şuan iade oldum.İhraçta geçen süre eklendiğinde 10 yılım dolmuş oluyor.Bu durumda askerlikten muaf olmuş oluyor muyum.Askerlikten muaf oluyor isem ne yapmam gerekiyor.Bu durumu EGM nin akışına bırakmak istemiyorum.Kendi işimi kendim takip etmek istiyorum.Bilgisi olan arkadaşların desteklerini rica ederim

ByAstsubay
Aday Memur
25 Ağustos 2023 16:52
dava açarak alma şansınız var
Toplam 1 mesaj

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