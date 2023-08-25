KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 16:51
Çevre şehircilik alım

Binlerce memur alım haberi geliyor. Çevre ve şehircilik ne zaman alıma çıkacak?


capelloo
Memur
25 Ağustos 2023 17:02

duyum falan da mı yok mimar mühendis arkadaşlar

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