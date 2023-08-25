Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 16:54
Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı her sene olur mu?

Herkese selamlar. Malum bugün KPSS 2023 açıklandı. Merak ettiğim husus; acaba Ticaret Bakanlığında her sene uzman yardımcısı alımı oluyor mu? Bu sene alım olursa acaba ne zaman açıklanır? Bilenler varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Umarım herkes istediği puanları almıştır

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