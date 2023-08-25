KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**



Kapalı
25 Ağustos 2023 17:30
Memur Alımları - GSB

Öncelikle kimseyi hedef gösterme gibi bir çaba içerisinde olmadığımı belirtmek isterim. GSB'nin yayınladığı ilanda Büro Personeli için bölüm şartı sunmasını orada adı geçmeyen diğer bölüm mezunları için haksızlık olduğunu düşünüyorum. Takdir edersiniz ki herkes kendi okuduğu bölümden atanamadığı için bu gibi açılan alımları da kaçırmak istemiyor. Misal MEB'in bu sene içerisinde açmış olduğu 4250 Büro Personeli'ni herhangi bir lisans bölümü mezunu olarak ilan ettiğinden sınava katılan çoğu kişi için ümit olmuştu. İsterdim ki GSB'nin alımı da MEB'in ki gibi genel olsun. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ticaret Bakanlığı da bin küsür memur alımı yapacağını duyurdu, onun bölüm şartı da GSB gibi olursa biz geri kalanlar maalesef yine mağdur olacağız.


Momodu
Aday Memur
25 Ağustos 2023 17:38

Evet sinra da istifa ettiler kendi bolumlerunden atandilar hem devlete kazik hem iibf mezunlarina


voski
Aday Memur
25 Ağustos 2023 17:44

valla adaletli bir alım oldu şıu 600 bin olan mezuna 3 bin çok değil mi 4001e zaten gitti


Adım Abdullah
Aday Memur
25 Ağustos 2023 18:02

Çok fazla kadro yakıldığı için bu şekilde önlem alındı.

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