Memur Alımları - GSB

Öncelikle kimseyi hedef gösterme gibi bir çaba içerisinde olmadığımı belirtmek isterim. GSB'nin yayınladığı ilanda Büro Personeli için bölüm şartı sunmasını orada adı geçmeyen diğer bölüm mezunları için haksızlık olduğunu düşünüyorum. Takdir edersiniz ki herkes kendi okuduğu bölümden atanamadığı için bu gibi açılan alımları da kaçırmak istemiyor. Misal MEB'in bu sene içerisinde açmış olduğu 4250 Büro Personeli'ni herhangi bir lisans bölümü mezunu olarak ilan ettiğinden sınava katılan çoğu kişi için ümit olmuştu. İsterdim ki GSB'nin alımı da MEB'in ki gibi genel olsun. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ticaret Bakanlığı da bin küsür memur alımı yapacağını duyurdu, onun bölüm şartı da GSB gibi olursa biz geri kalanlar maalesef yine mağdur olacağız.