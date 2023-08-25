Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 17:43
Atamalarda liste ortak mı

Bilen yazabilirse seviniriz insanlara yol göstermiş olur. Şimdiden teşekkürler.


rabia066
Aday Memur
25 Ağustos 2023 17:45

ORTAK HOCAM ORTAK DEDİM YA KAÇ KERE:)


Mehmettt4280
Aday Memur
25 Ağustos 2023 17:47

Tamam hocam kızmayın görmedim :)

rabia066, 49 dk. önce

ORTAK HOCAM ORTAK DEDİM YA KAÇ KERE:)


geceyolcusu2002
Memur
25 Ağustos 2023 17:58

Bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum dedikten sonra mi yerler görünüyor

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