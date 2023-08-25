Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ağustos 2023 17:46
2023 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Sürecinin Ağır İlerlemesi

Yazılı sınav sonuçları açıklanmasın itibaren aylar geçti ancak bizim süper hızlı bakanlığımız bu konuyla ilgili en ufak bir duyuru yapmadı. Sözlü mülakata çağırılacak mıyız? Çağırılmayacaksak listeler neden hala açıklanmadı? Cimere yazdım. Bakanlığın sitesini takip edin diyorlar. Takip etmesini ben de biliyorum ama ne zaman açıklamayı planlıyorsunuz?

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