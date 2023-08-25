Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Ağustos 2023 17:53
Ebys ebys

Bu ebys toplu silme varmi burocular yada personel büroda ki arkadas bunu toplu silebilirmi bazilari oluyor diyor daha once gormedim hic


Cimbomlu1
Şef
25 Ağustos 2023 18:01
hayır yok kesin olarak

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Ağustos 2023 18:11
var bir program ama herkese söylemezler bazı bürocular kendileri ve hatırı sayılır arkadaşlarına yardımcı oluyorlar:)
Toplam 2 mesaj

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