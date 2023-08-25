Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


25 Ağustos 2023 17:59
Psikolojik sorunum memur olmama engel olur mu ?

Arkadaşlar 3 sene önce sesler duymaya başladım. Bu süreçte psikiyatriye gittim psikolojik ilaç kullanıyorum hala. Edevletten baktığımda atipik psikoz, şizofreni gibi tanılar yazmış doktorlar. Şu anki durumum ise sesler çok az devam ediyor, hayatıma normal br şekilde devam ediyorum. Yani şizofren gibi bir halim yok. Hakkımda da rapor çıkmadı .

KPSS'den atanmama engel olur mu bu durum ?

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