Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 17:59
2.mazaret ataması

ARKADAŞLAR BU ATAMADA TERCİH YAPMADIM DİYELİM ÇÜNKÜ EŞİMİN OLDUĞU İLÇEDEKİ OKULLAR BU ATAMADA YOK NEDENİNİ ANLAMADIM, MUHTEMEL BOŞALACAK YERLERDİ. ŞİMDİ TERCİH VERMESSEM 1.ATAMADA İSTEĞİME YERLEŞEMEDİĞİM İÇİN İL EMRİ OLURSA BANA ÇIKAR MI?YOKSA 2.TERCİH VERİP ATANAMAZSAM MI CIKAR?


resmiplaka
Aday Memur
25 Ağustos 2023 18:12
tahminim o ilde toplam sıfır kontenjan varsa il emri olursunuz, ama enaz 1 okul bile aciliyorsa il emrini unutun
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