Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 18:13
Tayin basvurunda bulunabiliyormuyum? Lutfen yardım edermisiniz?

Ben 2019 yilinda Kars'a sozlesmeli ogretmen olarak tayin oldum ve 2 yil burada calistim. Sonra "sorusturma" sonucu Diyarbakir'da bir okula tayin oldum. Toplamda 4 yili tamamladım. Ama 2 yil Karsta, 2 yil Diyarbakirda şeklinde. Bu durumda tayin isteyebilirmiyim? Yoksa şu an çalıştığım Diyarbakirdaki okulumda 2 yil daha mi calismam gerekiyor?

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