KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 18:22
S Kamu Yönetimi Denklik Alması Gerekir Mi ?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olarak bu zamana kadar hiç bir Kamu Yönetimi bölüm şartlı ilana başvurmakta sıkıntı yaşamadım bu sefer bir kesim denklik al garanti olsun falan diyor ne yapmalı?


Bonn
Aday Memur
25 Ağustos 2023 18:30

Gerek yok daha önce verilmiş yök kararları var

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