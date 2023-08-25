S Kamu Yönetimi Denklik Alması Gerekir Mi ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.GSB Buro PersoneliZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruTCDD hareket memurluğu2024 KPSS lisansBahçelievler Belediye Başkanlığı İİBF'den Alım Yapıyor71 Puan 80-85 olur mu?DHMİ AİM için değer mi?Kpss 2023 p3
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.