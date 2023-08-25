08.00-00.00 çalışma saati 1+1

tüm ilçe çakma 12 36 çalışıyor. böyle bir çalışma sistemi yapmak isteyen bir amirimiz var. bunu kafasına göre yapabilir mi olur alması gerekiyor mu?

tüm ilçe çakma 12 36 çalışıyor. böyle bir çalışma sistemi yapmak isteyen bir amirimiz var. bunu kafasına göre yapabilir mi olur alması gerekiyor mu?