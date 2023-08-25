Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Ağustos 2023 18:38
08.00-00.00 çalışma saati 1+1
tüm ilçe çakma 12 36 çalışıyor. böyle bir çalışma sistemi yapmak isteyen bir amirimiz var. bunu kafasına göre yapabilir mi olur alması gerekiyor mu?

Kurtkaya66-polis
Şef
25 Ağustos 2023 18:44
biz de ayni dertten muzdaribiz sabah 8 gece 12 1arti 1 calisiyoruz soyluyorhz dinleyen yok biri izne gitsin iki arti bir e donuyorz sabah 9 gece 11..

yellowstone01
Aday Memur
25 Ağustos 2023 19:35
Allah kolaylık versin 16 saat bitmek bilmiyor. bizde emekliliği gelmiş adamı bile dinlemiyorlar illa böyle olacak diyor . bir usulü var mı bunun yani çakma 12 36 yı arar olduk
Kurtkaya66-polis, 1 saat önce
biz de ayni dertten muzdaribiz sabah 8 gece 12 1arti 1 calisiyoruz soyluyorhz dinleyen yok biri izne gitsin iki arti bir e donuyorz sabah 9 gece 11..
Toplam 2 mesaj

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