Memurlar.net=reklamlar.net.

Gerçekten iyice abarttılar bu reklamları. Ayrıca resmen tuzağa düşürüyorlar tıklatmak için, habere tıklayınca hemen yeni sekmede reklam sayfası açılıyor. Forumdaki mesajları okumaya çalışınca aradaki reklamlar yüzünden yazılar bir aşağı bir yukarı kayıyor. Zırt bırt alttan çıkan reklamlar da cabası.

Tamam, gelir için gerekli reklamlar ama onun da bir ölçüsü olur. Sırf bu reklamlar yüzünden siteye az giriyorum.