Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 18:46
Memurlar.net=reklamlar.net.

Bu reklamlar gerçekten çok rahatsız edici. Bu siteye girmek bile istemiyorum artık. Siz ne düşünüyorsunuz?


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
25 Ağustos 2023 19:12

Site gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde ediyor.

Server giderleri, personel gideri, cart gideri curt gideri derken dünya kadar gider oluyor.

Site yönetimi taş mı yesin ?


selcukturkce
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 19:16

Gerçekten iyice abarttılar bu reklamları. Ayrıca resmen tuzağa düşürüyorlar tıklatmak için, habere tıklayınca hemen yeni sekmede reklam sayfası açılıyor. Forumdaki mesajları okumaya çalışınca aradaki reklamlar yüzünden yazılar bir aşağı bir yukarı kayıyor. Zırt bırt alttan çıkan reklamlar da cabası.

Tamam, gelir için gerekli reklamlar ama onun da bir ölçüsü olur. Sırf bu reklamlar yüzünden siteye az giriyorum.


beurak0000
Aday Memur
25 Ağustos 2023 19:19
Evet bende çok rahatsızım bu konuda herkes yorum yazsın bizi dikkate alsınlar gerçekten reklamlar baydı

bulaşşıkk
Memur
25 Ağustos 2023 19:30

Brave adlı tarayıcıyı kullanın. Google playden indirebilirsiniz. Bütün reklamları engelliyor. Kaç yıldır kullanıyorum. Dizi sitelerinde dizi başlamadan önce konulan reklamları bile engelliyor. Gayet iyi.


neron01
Aday Memur
25 Ağustos 2023 19:56

adblocker

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