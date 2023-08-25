KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 19:13
KPSS Puanı 65-70 Alan biri 85+ Alabilir mi?

Herkese merhaba arkadaşlar. 2024 KPSS için çalışmaya başladım. Matematiğim maksimum 10 net ama matematik çalışırken çok eğleniyorum. Soru çözmeyi seviyorum sadece temel sıkıntım vardı. Onu halletmeye çalışıyorum. Sizce günde 6-7 saat çalışılarak 65 puan alan biri 80-85 bandına çıkmış mıdır? Tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler :)


superbery
Aday Memur
25 Ağustos 2023 19:31

çıkılmayacak bir yer değil ama ya gk ya gy 45 50 netler çıkarması lazım


superbery
Aday Memur
25 Ağustos 2023 19:35

gy 35 gk 45 puan 85 :)

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