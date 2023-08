Hakkım yenildi dönem kaybetmek istemiyorum acil

Öncelikle iyi akşamlar 29.Dönem pomem öğrencisiyim , adaletsizce okuldan ilişiğim kesildi olay ise şu 2020 yılında kimliğimi kaybettim kimliğimin Instagramda oyun parası satan bir sitede kullanıldığını fark etmemle beraber siber suçlara suç duyurusu ve kimliğimi kaybetmeme dair yenileme ifade evrek her şeyi yaptım , buraya kadar her şey güzel fakat bir adet namussuz dolandırıcı 2021 yılında adıma Facebook hesabı açarak eski kimliğimi de kullanarak 243 TÜRK LİRASI tutarında birisini dolandırmış bu olay benim sibere müracaatımdan bir sene sonra olmuş . Daha sonrasında 29. Dönemi kazanıp 2023 mart ayında ön güvenlik soruşturmasını başarılı şekilde geçerek okula girdim bireysel olarak ingilizce biliyorum,eski fitness antrenörüyüm, atışlarım tam puan gibi bir çok özelliğim ile okulda ön plana çıktım staj döneminde 2 şubeden komiser numaramı aldı bulunduğumuz şehire düşersen görüşelim diye lakin ve lakin okula dönüşen 1 gün önce yani ayın 17 sinde karakoldan arandım tebliğ gelmiş okuldan ilişiğiniz kesildi diye avukatımı çağırdım dosyayı takip ettik dosyanın açıldığı urfadan savcılıktan kovuşturmaya yer yoktur yazısını aldım şimdi idari dava açarak yürütmeyi durdurma kararını bekliyorum fakat böyle bir olay yüzünden dönem kaybı yaşama ihtimali bile gerçekten çok kötü çünkü şahısların Gsm. Ets , adres , telefon , iban , iban girdi çıktıları her şeyleri ortada ki savcı da aynısını kovuşturmaya yer yoktur yazısına ekledi büyük şekilde hakkına giriliyor biliyorum uzattım ama bir insanın ömründen haksızca bir yıl çalmak reva değil... 19 unda eğitim başladı bugün 25 i , mahkeme kararı ile okula dönem kaybı yaşamadan dönebilir miyim abilerim iki ay sonra mesleğe başlamak varken suçsuz günahsız şekilde bu durumda olmak çok kötü. Değerli vaktinizi harcadım hakkınızı helal edin