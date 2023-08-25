Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 19:32

Dr. Uzm. Öğrt. mi Uzm. Dr. Öğrt.
Merhaba Arkadaşlar, Dil sezginiz hangi sıralamayı daha doğru buluyor?

Bu ankete 33 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Merhaba Arkadaşlar, Dil sezginiz hangi sıralamayı daha doğru buluyor?
Bu anketin sonuçları 26 Ağustos 2023, 19:32 tarihinden sonra görüntülenecektir.

resmiplaka
Aday Memur
25 Ağustos 2023 19:34
derdini seviim
Toplam 1 mesaj

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