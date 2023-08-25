Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 19:46
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve spor bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı için telegram grubu varmı ?

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Sözlük

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