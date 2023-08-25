Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 19:57
Tayin başvurum okulda görünmüyor

Arkadaşlar bugün tayin başvurusunda bulundum fakat tüm gün müdürün sistemine düşmedi. Böyle bir sıkıntı yaşayan var mı benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Malum süremiz kısıtlı

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıDepremzede öğretmenleri yok sayamazsınızYer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Atamasini Iptal Ettirenlere 2.Il Disi HakkiBranşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?Mazeret tayini isteyecekler buraya.Okul yöneticileri neden istifa ediyor?Ek ders kaldırılsınİl Dışı Kontenjanları önlüğe teşvik

Sözlük

tarhana 1 Memurun namaz sorunsalı 2 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1 konuşanlar 3 Sosona 4 elon muskın x takıntısı 4 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 içinden geldiği gibi 1 ahlak 1 mavi boncuk dağıtan insan 5

Son Haberler

AFAD: Konya için 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacakBorsa günü yükselişle tamamladıCuma namazı çıkışı iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralıŞehit Polis Memuru Telli, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandıKarne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.