Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 20:07
İstanbul ilçe belediyeleri personel servisi hakkında

Merhaba,ilçe belediyelerinde personel servisi ya da ulaşım desteği gibi bir hizmet var mıdır?

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