Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 20:16
İl içindeki bütün okulları Excel dosyasına yazıp mebbise yükleme

Normalde il içi atamasında bütün okullar tercihlere açılır. Ama bu sefer sadece açık olan yerler var. Ben bütün okulları Excel dosyasına yazıp ekleyecem acaba il içindeki bu okullardan boşalan yerlere bizi değerlendirirler mi?


sinelt
Daire Başkanı
25 Ağustos 2023 20:21
O listede çıkmayan okulu yazmanızın bir anlamı olmaz bence hocam.
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