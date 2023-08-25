KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2023 20:23

2023 KPSS Sonuçları
KPSS sonuçlarına göre sınav kolay mıydı, zor muydu ?

Bu ankete 1 saat 14 dakikada, 0 kişi oy kullandı

KPSS sonuçlarına göre sınav kolay mıydı, zor muydu ?
Bu anketin sonuçları 01 Eylül 2023, 20:23 tarihinden sonra görüntülenecektir.

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