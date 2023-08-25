Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 20:37
240 puanla İzmir tarih gelir mi?

İlk il dışı atamada 14 boşluk vardı hepsi doldu puanım yetmemişti .Tercih ettiğim yerlerden bir okulu bir arkadaş 530 puanla yerleşmişti iptal ettirmiş. Şimdi toplamda 5 okul boş şansım varmıdır branşım tarih


Dalaras
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 20:42

Izmir cok tercih edilen bir yer hocam. Ama yinede deneyin şansınızı olabilir.


poseidon2035
Aday Memur
25 Ağustos 2023 21:28

aynen öyle hocam ilkinde 14 açık varken olmadı bakalım şimdi 5 açık var .

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