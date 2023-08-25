Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ağustos 2023 20:42
Tekrar atanma

4blı olarak saglık bakanlıgında calısırken aıle sosyal bakanlıgına kadrolu olarak atandım. Unıverısye hastanesine 4blı atanmak istersem 1 yıl beklemek zorunda mıyım

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