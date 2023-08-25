Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 20:44
İsteğe bağlı tayin sonrası yeni eş durumu var mı ?

2. Yer değiştirme atamalarında il içi+ il dışı + mazeret tayinleri birlikte yapılıyor. Karı-koca öğretmen olanlarda eşlerden birisi ?isteğe bağlı? tayin olduktan sonra diğer eş için özür ataması ? il emri gibi bir süreç olacak mıdır ?*

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