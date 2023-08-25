KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


25 Ağustos 2023 21:03
KPSS P3 2023

KPSS sonuçları bugün açıklandı p3 puanında 1260 sıralamam var kamu avukatlığı gelir mi bu konuda tecrübeleri olanlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim

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