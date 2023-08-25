Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 21:50
il emri olmazsa aile birliği için dava
bu konuda bilgisi olan var mı? Ben dava açmak istiyorum.

memurbey44
25 Ağustos 2023 22:28

bende bu konuyu merak ediyorum yolu var mıdır.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 22:29

Mahkeme şunu söylerse ne diyeceksin esin senin olduğun yere gelsin:)


Sedef Şimşek
Aday Memur
25 Ağustos 2023 22:30
Elbette gidilebilirse denirdi. Depremzede olduğumuz için mecburen tayin istedik. Gönüllü bir durum değildi . Ancak onun yeni ataması oldu mayısta. 3 yıl bir daha tayin isteyemez. Benim gelmem şart zaten.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 22:32

Bundan birsey çıkmaz. Kadro olmayan yere atama istemek mantık dışı zaten. Bakanlik yıllardır yanlış yapmakta. Bankamatik memuru depolamaktw

Sedef Şimşek, 39 dk. önce
Elbette gidilebilirse denirdi. Depremzede olduğumuz için mecburen tayin istedik. Gönüllü bir durum değildi . Ancak onun yeni ataması oldu mayısta. 3 yıl bir daha tayin isteyemez. Benim gelmem şart zaten.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 22:34

Yapılması gereken her bolgeden ihtiyaca göre iller belirlenip esler o bölgelerde birlestirilebilir


Sedef Şimşek
Aday Memur
25 Ağustos 2023 22:35
Anayasal hakkım (md 41) Sizin gibiler boş konuşsun diye açmadım başlığı bilgisi olanlar için burası boşa oksijen israfınızı başka yerde yapınız lütfen

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 22:36

Anayasal hakkın ailelerin bir araya gelmesi. İstediği il ve ilçede bir araya gelmesi değil. O zaman Hakkari verilsin ikinize de gidecek misiniz ?

Sedef Şimşek, 34 dk. önce
Anayasal hakkım (md 41) Sizin gibiler boş konuşsun diye açmadım başlığı bilgisi olanlar için burası boşa oksijen israfınızı başka yerde yapınız lütfen

Nurullah4335
Daire Başkanı
25 Ağustos 2023 22:42

İl emrinin anayasal bir dayanağı yok. Bu konuda daha önce davalar açıldı. Sadece kritik görevdeki personellerin eşlerine (asker,savcı,hakim gibi) özel madde olduğu için onlar dava açıp kazanıyor il emri alabiliyor tayini çıkmasa da . Onun dışında eş durumu için dava açsanız da mahkeme boş yer yoksa tayin olmayabilir diyor. İl ilçe emri bakanlığın öğretmenlere yaptığı bir güzellik aslında. Olmalı mı evet. Ama zorunda mı hayır. Sağlık ve can güvenliği içinse süre şartı aranmıyor. Onların tayini valilik ve bakanlıkça tayin dönemi beklemeden halledilebiliyor.


Sedef Şimşek
Aday Memur
25 Ağustos 2023 22:44
Evet, eşim polis zaten. Kurumlar arası protokole göre ben ona tabiyim. Daha önce baktım emsal davaların kazanıldığı belirtiliyor.
Nurullah4335, 27 dk. önce

İl emrinin anayasal bir dayanağı yok. Bu konuda daha önce davalar açıldı. Sadece kritik görevdeki personellerin eşlerine (asker,savcı,hakim gibi) özel madde olduğu için onlar dava açıp kazanıyor il emri alabiliyor tayini çıkmasa da . Onun dışında eş durumu için dava açsanız da mahkeme boş yer yoksa tayin olmayabilir diyor. İl ilçe emri bakanlığın öğretmenlere yaptığı bir güzellik aslında. Olmalı mı evet. Ama zorunda mı hayır. Sağlık ve can güvenliği içinse süre şartı aranmıyor. Onların tayini valilik ve bakanlıkça tayin dönemi beklemeden halledilebiliyor.


colt4
Aday Memur
25 Ağustos 2023 22:46

İnsanlar ne kadar acımasız ve vicdansız olmuş. Bir de öğretmenim, eğitimciyim diye geziyoruz. Buradaki arkadaş DEPREMZEDEyim diyor. Anlamını biliyor musunuz acaba? Ama gerçekten biliyor musunuz? Evi yıkılmış,ailesi dağılmış ve sizlerin yaşamadığı neler yaşamış. Sadece bu arkadaş için söylemiyorum. Başka başlıklarda da depremzede olduğu için mağdur olduğunu anlatan arkadaşlar var, ya alay ediyorsunuz ya da zalimce yorumlarda bulunuyorsunuz. Evet haksızlığa uğruyor olabilirsiniz,sizler de mağdur olabilirsiniz, bazen kızmakta haklısınız, ama dediğim gibi depremzede arkadaşlara karşı kullandığımız dile lütfen biraz daha dikkat edelim.


Sedef Şimşek
Aday Memur
25 Ağustos 2023 22:46
yaklaşık 60 km lik bir yer ve 130 km lik yerler açılmıştı. 55-60 km civarı olanı yazmam istedim okulu aradım zorunlu pansiyon görevi var denildi ayda 7-8kez . Küçük çocuklarım olduğu için yazamadım.Yoksa mesafe hallolur bir şekilde. Gider gelirdim. Ama dediğim gibi pansiyon işi uymadı.
Nurullah4335, 27 dk. önce

İl emrinin anayasal bir dayanağı yok. Bu konuda daha önce davalar açıldı. Sadece kritik görevdeki personellerin eşlerine (asker,savcı,hakim gibi) özel madde olduğu için onlar dava açıp kazanıyor il emri alabiliyor tayini çıkmasa da . Onun dışında eş durumu için dava açsanız da mahkeme boş yer yoksa tayin olmayabilir diyor. İl ilçe emri bakanlığın öğretmenlere yaptığı bir güzellik aslında. Olmalı mı evet. Ama zorunda mı hayır. Sağlık ve can güvenliği içinse süre şartı aranmıyor. Onların tayini valilik ve bakanlıkça tayin dönemi beklemeden halledilebiliyor.


Nurullah4335
Daire Başkanı
25 Ağustos 2023 22:46

O zaman dava açıp kazanırsınız. İl emri olmasa da emniyettekiler eşleri öğretmen olanların bilgilerini alırlar genelde. Görevlendirme çıkar dava açmasanız da.

Sedef Şimşek, 25 dk. önce
Evet, eşim polis zaten. Kurumlar arası protokole göre ben ona tabiyim. Daha önce baktım emsal davaların kazanıldığı belirtiliyor.

Sedef Şimşek
Aday Memur
25 Ağustos 2023 22:49
Hocam evimiz gitti, okulumuz da yıkıldı. Ama bütün bunları anlatmaktan gerçekten yorulduk artık. Hiç İstemeden mutsuz bir şekilde şehrimizi terkettik. Çocuklarda kalan korku, bizlerdeki maddi manevi kayıplar. Anlatmakla bitmez.
colt4, 23 dk. önce

İnsanlar ne kadar acımasız ve vicdansız olmuş. Bir de öğretmenim, eğitimciyim diye geziyoruz. Buradaki arkadaş DEPREMZEDEyim diyor. Anlamını biliyor musunuz acaba? Ama gerçekten biliyor musunuz? Evi yıkılmış,ailesi dağılmış ve sizlerin yaşamadığı neler yaşamış. Sadece bu arkadaş için söylemiyorum. Başka başlıklarda da depremzede olduğu için mağdur olduğunu anlatan arkadaşlar var, ya alay ediyorsunuz ya da zalimce yorumlarda bulunuyorsunuz. Evet haksızlığa uğruyor olabilirsiniz,sizler de mağdur olabilirsiniz, bazen kızmakta haklısınız, ama dediğim gibi depremzede arkadaşlara karşı kullandığımız dile lütfen biraz daha dikkat edelim.


Sedef Şimşek
Aday Memur
25 Ağustos 2023 22:52
İl emri olmazsa önce ücretsize ayrılıp sonra bu yolu denemek zorunda kalacağım sanırım hocam.
Nurullah4335, 23 dk. önce

O zaman dava açıp kazanırsınız. İl emri olmasa da emniyettekiler eşleri öğretmen olanların bilgilerini alırlar genelde. Görevlendirme çıkar dava açmasanız da.


Nurullah4335
Daire Başkanı
25 Ağustos 2023 22:54

Allah gönlünüze göre versin hocam. İnşallah il emri çıkar da izin dava falan uğraşmazsınız.

Sedef Şimşek, 17 dk. önce
İl emri olmazsa önce ücretsize ayrılıp sonra bu yolu denemek zorunda kalacağım sanırım hocam.

colt4
Aday Memur
25 Ağustos 2023 22:55

Hocam sizi az da olsa anlayabiliyorum yaşamadan kimse tam olarak anlayamaz. Az da olsa dedim çünkü depremde ölen arkadaşlarım oldu,Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Beraber çalıştığımız sonra tayin isteyip Hatay?a giden arkadaşım eşiyle,çocuğuyla enkaz altından ağlaya ağlaya ses kaydı attılar,biz de ağlaya ağlaya sosyal medyada yardım istedik. Çok fazla ajistasyon gibi gelebilir bunlar bazılarına ama o acı günleri çok çabuk unuttuk. Çok yaralayıcı dramlar yaşandı, o yüzden daha hassas olmak gerekir diye düşünüyorum. Keyfi durumlar için isyan edenler sonuna kadar haklılar ama bu durum farklı. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah.

Sedef Şimşek, 20 dk. önce
Hocam evimiz gitti, okulumuz da yıkıldı. Ama bütün bunları anlatmaktan gerçekten yorulduk artık. Hiç İstemeden mutsuz bir şekilde şehrimizi terkettik. Çocuklarda kalan korku, bizlerdeki maddi manevi kayıplar. Anlatmakla bitmez.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 22:56

Bir kere senin insanlara saygın yok saygı bekleme. 2. Konu yok 60 km 130 km imis yer beğenmiyorsun. 3. Su yurt nöbeti varmış küçük çocuğu varmışta tutamazsın 24 aylıktan büyük çocuk olunca tutmak zorundasın. Isine gelince kanun anayasa bu da yönetmelikte yaziyor bu işine gelmedi mi ? Sen ve senin gibiler asla mutlu olamaz. Deprem deprem herkesin derdi var ne biliyorsun da tek dertli sen gibi konuşuyorsun? Bir nane bildiğin yok. Ayrıca sen nasıl başlık açmaya hakkın varsa benim de istediğim başlığa yazmaya hakkım var. Simdi bana cevap verme git kosende ağla.

Sedef Şimşek, 23 dk. önce
yaklaşık 60 km lik bir yer ve 130 km lik yerler açılmıştı. 55-60 km civarı olanı yazmam istedim okulu aradım zorunlu pansiyon görevi var denildi ayda 7-8kez . Küçük çocuklarım olduğu için yazamadım.Yoksa mesafe hallolur bir şekilde. Gider gelirdim. Ama dediğim gibi pansiyon işi uymadı.
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