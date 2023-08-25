il emri olmazsa aile birliği için dava

Elbette gidilebilirse denirdi. Depremzede olduğumuz için mecburen tayin istedik. Gönüllü bir durum değildi . Ancak onun yeni ataması oldu mayısta. 3 yıl bir daha tayin isteyemez. Benim gelmem şart zaten.

Elbette gidilebilirse denirdi. Depremzede olduğumuz için mecburen tayin istedik. Gönüllü bir durum değildi . Ancak onun yeni ataması oldu mayısta. 3 yıl bir daha tayin isteyemez. Benim gelmem şart zaten.