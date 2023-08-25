Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 21:58
Bu mazerette tercih yapmazsak

Selam arkadaşlar. İlk mazerette tercih ettiğimiz yerler gelmedi. Malum bunda da adamakıllı yer açılmadı. Sorum şu bu ikinciye mazeret tayini yapmazsak ne olur? Atama iptal mi olur yoksa duruma göre il emrine mi kalır?


memurbey44
25 Ağustos 2023 22:07

Bu konuyu bende çok araştırdım.Bu konu için dDirek milli eğitim müdürlüğü ile görüştüm .Atama şubede görevli arkadaşlar ön başvuru yapan herkesin geçen senelerde il emrine kaldığı yönünde bilgi verdi.il emri denilen uygulama mevzuatta yeri yok sistem de il emri için tasarlanmamış yani bu şu demek ön başvuru yapan ancak tercih yapmayan, hiç tercih yeri açıklanmadığı için tercih yapamayan ve yazacak çok fazla yer olduğu halde bir iki yer yazanada il emri geliyor.Bunu anlamı ön başvuru önemli ondan sonraki sürece dair ayrım yapılmıyor demek.


Muratcan0625
25 Ağustos 2023 22:29

Bilgi için teşekkür ederim.

memurbey44, 1 saat önce

Bu konuyu bende çok araştırdım.Bu konu için dDirek milli eğitim müdürlüğü ile görüştüm .Atama şubede görevli arkadaşlar ön başvuru yapan herkesin geçen senelerde il emrine kaldığı yönünde bilgi verdi.il emri denilen uygulama mevzuatta yeri yok sistem de il emri için tasarlanmamış yani bu şu demek ön başvuru yapan ancak tercih yapmayan, hiç tercih yeri açıklanmadığı için tercih yapamayan ve yazacak çok fazla yer olduğu halde bir iki yer yazanada il emri geliyor.Bunu anlamı ön başvuru önemli ondan sonraki sürece dair ayrım yapılmıyor demek.


sipsa26
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 22:40

Aradaki fark şu. O dediğiniz 1.atama için geçerli. Bu sene 2.atama oldu ve ne olacağı belli değil

memurbey44, 1 saat önce

Bu konuyu bende çok araştırdım.Bu konu için dDirek milli eğitim müdürlüğü ile görüştüm .Atama şubede görevli arkadaşlar ön başvuru yapan herkesin geçen senelerde il emrine kaldığı yönünde bilgi verdi.il emri denilen uygulama mevzuatta yeri yok sistem de il emri için tasarlanmamış yani bu şu demek ön başvuru yapan ancak tercih yapmayan, hiç tercih yeri açıklanmadığı için tercih yapamayan ve yazacak çok fazla yer olduğu halde bir iki yer yazanada il emri geliyor.Bunu anlamı ön başvuru önemli ondan sonraki sürece dair ayrım yapılmıyor demek.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıDepremzede öğretmenleri yok sayamazsınızYer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Atamasini Iptal Ettirenlere 2.Il Disi HakkiBranşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?Okul yöneticileri neden istifa ediyor?Mazeret tayini isteyecekler buraya.Ek ders kaldırılsınİl emri hangi gün açıklanacakİl Dışı Kontenjanları

Sözlük

özlemek 3 kuşçubaşı eşref 1 ensonhaber.com 2 24/08/2023 Sitenin cörtlemesi 1 bazı şeylerin hiç değişmemesi 4 meteor 2 hiçbir yere ait olmama hissi 3 hindistan 1 tarihteki muazzam cevaplar vs tartışmalar 2 Dingo 2

Son Haberler

Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebiİstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacakMalatya'da görüldü: Dünyanın en zehirli örümceklerindenBDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni kararKapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı, işletmeci tutuklandı

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.