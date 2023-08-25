Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 22:05
Tanıştığın kişide ilk neye dikkat edersin?

Ben ellerine dikkat ederim

Çok Yazılan Konular

Son soruyu yanıtlaKelime türetmece oyunuKelimenin çağrıştırdığıBir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Son iki harften kelime bulma oyunuGececi tayfa Nevi Şahsına MünhasırSohbethaneSon kelime ile cümle yazma oyunu (herkes katilsin)Bazen Diyorum Ki !

Sözlük

çarşamba 2 facebook cinayeti 2 mumya 1 baltacı mehmed paşa 1 dünya takla atarsa ne olur 3 özlemek 3 Zerengökçe 3 Kelimelik oyununda sohbetin kapatılması 8 motor arıza lambasının yanması 2 bakiiii 1

Son Haberler

Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebiİstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacakMalatya'da görüldü: Dünyanın en zehirli örümceklerindenBDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni kararKapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı, işletmeci tutuklandı

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.