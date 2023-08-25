Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 22:08
Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?

Bakanlığın bu konuda bir açıklama yapması lazım değil mi? Çünkü özürümüzün olduğu ilçede açık yok. Açık olan yerler de uzak yerler. 2. mazeret atamasına başvuru yapmasak ne olacak? Eğer çıkacaksa İl emri, 2. mazeret atamasına başvuru yapmayanlar bir mağduriyet yaşarlar mı? Bu konuda bir haber yapsanız da bakanlığın bu konuda bir açıklama yapmasına vesile olsanız


memurbey44
25 Ağustos 2023 22:10

Kesinlikle il emri için memurlar net'inde haber yapması gerekiyor.En uzak ilçeleri köyleri bile yazmaya razıyken hiç okul açılmadı ilde.İl emri verilmesi mutlaka verilmeli.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 22:27

Kendiniz soyluyoesunuz ilçe de açık yok. Açık olmayan yere atanıp ne yapmayı planliyorsunuZ

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