Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


25 Ağustos 2023 22:11
An itibariyle hangi şehirde olmak isterdin?

Venedik'te dondurma yenir şimdi :)

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