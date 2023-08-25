Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 22:21
Seminer haftası rapor ve izin olayı

Arkadaşlar biliyorsunuz 2.atamalar takvimden dolayı Eylül ayına sarktı. Ev bulma,toplanma,taşınma,çocukları okula yazdırma derken oldukça sıkışık bir zaman dilimi var. Seminer haftası rapor mu almamız gerekiyor yoksa yasal olarak meyil müddetinden dolayı resmî izinli sayılıyor muyuz? (Lütfen tayin çıktı da bunlar kaldı gibi boş ve saçma yorum yapan arkadaşlar uzak dursunlar,çünkü bu soruyu başka bir konuda sormuş ve sadece böyle bir cevap almıştım)

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