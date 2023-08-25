Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


25 Ağustos 2023 22:22
Fahri kuran kursu öğreticisi

Devlette 4/a 4/b vs gibi statüler var. Fahri kuran kursu öğreticisi hangi statüdedir. Sigortası hangi statüde yatar.?

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