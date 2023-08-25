Paramedik okurken kpss hazırlanmak?

Bu sene paramedik bölümünü kazandım okuyacağım. Biraz yüksek puanla atanıyor farkındayım. 2024 te ve 2026 da önlisans kpss var. Ben 2026 ya çok kalmak istemiyorum. 2024 e biraz hazırlanayım en kötü ihtimal 2026 da atanırım diyorum. Çünkü geç başlıyorum üniye hemen atanmak istiyorum. Temelim de var. Geçen senenin önlisans sorularının yarısını çözdüm. Arayı açmadan bilgiler tazeyken çalışayım diyorum. Hem vizeler hem kpss ikisi yürür mü? İlk senede atanmak mümkün mü. Atanan arkadaşlar var mı. Ve yüksek alırsam seneye, süreç nasıl işliyor? Atanma tahminen ne zaman olur? Bilgi verir misiniz

Bu sene paramedik bölümünü kazandım okuyacağım. Biraz yüksek puanla atanıyor farkındayım. 2024 te ve 2026 da önlisans kpss var. Ben 2026 ya çok kalmak istemiyorum. 2024 e biraz hazırlanayım en kötü ihtimal 2026 da atanırım diyorum. Çünkü geç başlıyorum üniye hemen atanmak istiyorum. Temelim de var. Geçen senenin önlisans sorularının yarısını çözdüm. Arayı açmadan bilgiler tazeyken çalışayım diyorum. Hem vizeler hem kpss ikisi yürür mü? İlk senede atanmak mümkün mü. Atanan arkadaşlar var mı. Ve yüksek alırsam seneye, süreç nasıl işliyor? Atanma tahminen ne zaman olur? Bilgi verir misiniz