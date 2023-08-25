Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 22:56
mazerete bağlı tayin puanları
bu sene mazerete dayalı atamalarda puanlar muazzam arttı. istesigim okullara 360,330,280 puanlarla atamalar oldu.kaldi ki bunların 2 tanesi 1993 de göreve başlamış.. ne oldu nasıl oldu bilemiyorum ama bu puanlar mazeret için çok yüksek. sonradan nasıl oldugunu tahmin ettim. sanırım bu durumun sebebi eyt ve 3600 nedeniyle emeklilik arttı, dolayısıyla emeklilik de mazarete girdiği için kıdemli yüksek pekcok ogretmen yerdegisikligi yaparak puanların yükselmesine neden oldu.

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