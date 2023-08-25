Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 23:42
Tayin çıkarsa eş durumu olur mu

Merhaba eşimle il dışı tayin isteyeceğiz birimizin ki çıkarsa veya farklı iller çıkarsa sizce özür ataması tekrar olur mu yoksa Şubat yolu mu gözükür


Memleketinogretmeni
Memur
25 Ağustos 2023 23:55

Şubat tan önce bir daha atama olmaz diye düşünüyorum.Okullar açılıyor

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