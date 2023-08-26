KPSS 2023 p3

Arkadaşlar 82,41 puan ve 8.602 sıralama ile düz memurluğa(4001) yerleşebilir miyim ve hangi bakanlıklar bu puan ile büro personeli alımı yapabilir?

4001 memurluğu için alımlar ne zaman açılmaya başlar, bu alımlarda mülakat olacak mı? Çok fazla soru sorduğum için özür dilerim.