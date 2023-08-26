Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Ağustos 2023 00:26
vefat eden emekli işçinin maaşı

Ayın 21 inde vefat eden emekli işçinin eşi , 5 gün sonra ayın 26 sında merhumun maaşı yattığında merhumun banka kartı ile atm den çekebilir mi. Dul maaşı için sgk ya başvursa hemen bağlanır mi

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