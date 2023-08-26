Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


26 Ağustos 2023 00:41
Devlet Konutta İlk Yumruğu İndirmiştir...
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar https://www.memurlar.net/haber/1074825/

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
26 Ağustos 2023 00:43
2.200 lira satışa koyduğu evi, 1.20 lik Faiz geliyormuş! Bir ay sonra bu evi 3 melyooonaa satıcam diyen köpek!!! Satta görelim!!

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
26 Ağustos 2023 00:46
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar https://www.memurlar.net/haber/1074825/ Bazıları ağlama duvarı yapmış, haberin yorum sayfasını, emlakçınızı arayın! ilanınızı geri çeksin! Yada fiyatı düşürün!!!

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
26 Ağustos 2023 01:44
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Toplam 3 mesaj

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