KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2023 00:59
Sanat Tarihi Puanları

Merhaba, sanat tarihi mezunu arkadaşlar p10 puanlarını yazabilirler mi?

Benim 83,29


sanattarihiii
Aday Memur
26 Ağustos 2023 01:48

Hocam bu yıl sanat tarihi öğretmeni kaç kişi alır sizce benim bu yıl P10 73.

Toplam 1 mesaj

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