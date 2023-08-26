Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 01:02
İl içi ve mazeret Her iki şartıda taşıyorum ama...

İl içi ve mazeret Her iki şartıda taşıyorum ama Mazeret başvurusunda listedeki kurumlara başvuru izni vermiyor. İsteğe bağlıyı işaretleyince aynı kurumlara izin veriyor. İlk aşamaya başvurmuştum ama ikincide tercih yapmadım. Neden sistem böyle yapıyor anlamadım.

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