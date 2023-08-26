KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


26 Ağustos 2023 02:32
Pasif önlisans öğrenci kaydım varken bu sene kazandığım başka üniversite lisans bölümüne kayıt olabi

Paramedik pasif öğrenci kaydım var karabük ünide bu sene tarih öğretmenliği kazandım konyada .diğer kaydımı sildirmeden kayıt yaptırabilir miyim

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