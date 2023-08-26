Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 06:33
ASKERDEYKEN ATANMA

Herkese merhabalar, 2023 KPSS sonucuma göre büyük ihtimalle ilk atamada öğretmen olarak atanacağım lakin kasım celbinde askere gideceğim. Atama takvimi askerde bulunduğum zamana denk gelirse nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Konu hakkında bilgisi olan ya da durumu benim gibi olup da atanan birileri cevaplarsa çok sevinirim teşekkürler.

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