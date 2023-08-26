Merhaba arkadaşlar,

2 yıla 1 kademe alırken yeni tayin olduğumuz okuldan da devam ediyor mu? Yeni tayin olduğum okulda 2 yıla 1 kademe veren bir kurum. Fakat eski okulumda 29 eylül tarihinde 1 kademe alacaktım ve yeni okula tayin olduğum için bu tarih değişecek mi?

Yoksa yeni tayin olduğum için sıfırdan yeniden mi 2 yıl geçmesi gerekiyor 1 kademe alabilmem için?