Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 08:41
2 yıla 1 Kademe

Merhaba arkadaşlar,

2 yıla 1 kademe alırken yeni tayin olduğumuz okuldan da devam ediyor mu? Yeni tayin olduğum okulda 2 yıla 1 kademe veren bir kurum. Fakat eski okulumda 29 eylül tarihinde 1 kademe alacaktım ve yeni okula tayin olduğum için bu tarih değişecek mi?

Yoksa yeni tayin olduğum için sıfırdan yeniden mi 2 yıl geçmesi gerekiyor 1 kademe alabilmem için?


Nurullah4335
Daire Başkanı
26 Ağustos 2023 09:23
Okul değiştirmek kademe derece tarihinizi değiştirmez hocam. Ücretsiz izin alırsanız veya intibak yaparsanız bu kademe tarihiniz değişir. Hizmet puanı gibi düşünmeyin bu olayı. Yılı gelince alırsınız. İstersen 1 yılda 10 okul değiştir.

Nurullah4335
Daire Başkanı
26 Ağustos 2023 09:35
Hatta şimdi baktım ücretsiz izin bile sayılıyor derece kademeye
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