Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 09:09
GYS tercihleri ne zamn yapılacak ?

Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı hakkında bilgisi olan var mı ?


hasan73
Şef
26 Ağustos 2023 09:18

Maalesef bekliyoruz. Meb neden bu kadar bekletiyor bir açıklama bile yapmıyor


enderkm
Aday Memur
26 Ağustos 2023 09:21

Sözlü mülakat yapılacak onun için kılavuzu bekliyoruz u hafta içi olur diye düşünüyorum

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