Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ağustos 2023 09:13
İkiz görevlendirme hakkında bilgi
Bilen abiler yardımcı olursanız memnun olurum devriye ekipler amirliginde çalışmaktayım beni ikiz gorevlendirme ile korumaya verdiler merak ettiğim konu şu beni tekrardan eski yerimemi çekerler yoksa ikiz görevlendirme bitince atamam tamamen korumaya mi cikar

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