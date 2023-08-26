üvey evlat öğretmen

Toplu görüşmede uzlaşma maddelerine baktım hem hemen her meslek grubu için bazı iyileştirmeler var ancak öğretmenlere değinilmemiş bile en azından eğitim yardımı veya ek ders ücretleri gibi kalemlerde iyileştirmeler yapılabilinirdi.

Toplu görüşmede uzlaşma maddelerine baktım hem hemen her meslek grubu için bazı iyileştirmeler var ancak öğretmenlere değinilmemiş bile en azından eğitim yardımı veya ek ders ücretleri gibi kalemlerde iyileştirmeler yapılabilinirdi.