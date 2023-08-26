Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 09:26
üvey evlat öğretmen
Toplu görüşmede uzlaşma maddelerine baktım hem hemen her meslek grubu için bazı iyileştirmeler var ancak öğretmenlere değinilmemiş bile en azından eğitim yardımı veya ek ders ücretleri gibi kalemlerde iyileştirmeler yapılabilinirdi.

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