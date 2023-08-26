KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Ağustos 2023 09:30
GSB destek personeli
iklimlendirme ve sıhhi tesisata başvuracak var mi?

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.GSB büro ve destek personeliGençlik ve Spor Bakanlığı atamasında önlisanslar için kontenjan talebinde bulunun40 yaş üstü atama

Sözlük

Otobüs fiyatları yüze elli arttı 2 konuşanlar 3 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1 geceye bir şiir bırak 6 Sosona 3 uçakta bomba var 2 trityum 1 anne 1 dünya takla atarsa ne olur 3 içinden geldiği gibi 2

Son Haberler

İş Bankası tüm iştiraklerini tek çatı altında topluyorErdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacakÜniversiteler açıldı, öğrencilerin kiralık ev derdi başladı: 1+1'ler 15 bin lira!Togg çok seri üretiliyorHasta hayvanları kullanıp para topluyorlar

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?