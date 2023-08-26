Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 09:47
Ek 1 puanı ile yazılı puanın aritmetik ortalama alınma haksızlığı

Yazılı puanım 76.25,ek 1 puanım düşük diye 60 puan alanlar bile ek 1 ile beni geçmiş.Ek 1 in etkisi düşük olmalı .Sözlüde ne yapacaklar bakalım.


ebuducane
Şube Müdürü
26 Ağustos 2023 10:17
Ne deseniz haklısınız. mülakatta aynı puan verilir hocam

b3rn4
Müsteşar
26 Ağustos 2023 10:33

Hocam ek1 ile sınav puanının ortalama alınacak ve o sıraya göre mülakata çağırılacaksınız. Mülakat puanınız belirlendikten sonra yazılı sınavın %50si ek1 in %30u mülakatın %20 si alınarak yerleştirme puanınız belirlenecek.


sinifcii
Şube Müdürü
26 Ağustos 2023 11:23

ek1 formun amacı diğerlerinden farklı ekstra çalışmalar yapmış kişileri öne çıkarmaktır ve gayet yerinde bir uygulamadır

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